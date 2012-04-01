Два взрыва на автозаправке около аэропорта Ташкента, есть погибшие

В центре столицы Узбекистана в воскресенье в 10:30 по московскому времени взорвалась автозаправка недалеко от международного аэропорта. По словам очевидцев, в Ташкенте взорвался резервуар с топливом, есть погибшие.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и перекрыли ближайший проезд в сторону аэропорта. Официальной информации о пострадавших нет.

К месту взрыва выехали работники МЧС Узбекистана и машины скорой помощи, передает ИТАР-ТАСС. Пожарная бригада ликвидировала возгорание на территории заправочной станции. По некоторым данным, на автозаправке прогремели два взрыва.