МЧС: с дрейфующей льдины в Охотском море спасли всех 675 рыбаков

У берегов Сахалина в 18.30 по местному времени спасательная операция в Долинском районе завершилась. С оторвавшейся от припая льдины за 6 часов были сняты 675 рыбаков-любителей, в том числе 335 - вертолётами.

Всего к спасению людей были привлечены 47 человек, 8 плавсредств и вертолеты Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России и Сахалинского отделения береговой охраны ФСБ России. Состояние спасенных удовлетворительное, в медицинской помощи люди не нуждаются, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"АН" писали, что ранее МЧС сообщало о 450 спасённых, поиски на тот момент продолжались.

Напомним, льдина с рыбаками, среди которых были женщины и дети, оторвалась в воскресенье в 5 утра мск (полдень по местному времени в районе села Взморье Долинского района Сахалинской области.