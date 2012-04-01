Спасены 450 рыбаков со льдины, дрейфующей у берега Сахалина

В Охотском море со льдины, дрейфующей у берега Сахалина, на берег доставлены 450 человек. Вертолет МЧС и спасатели на плавсредствах ведут контрольное "прочесывание" акватории в зоне ЧП, чтобы убедиться в том, что спасены все.

Первоначально у спасателей была информация о том, что на оторвавшейся от берегового припая льдине находятся около 400 рыбаков-любителей, отметили в в Дальневосточном региональном центре МЧС, передает ИТАР-ТАСС. Как выяснялось в ходе спасательной операции, их оказалось больше.

Сейчас операция фактически завершена, спасатели еще раз обследуют акваторию, проверяя, нет ли еще людей на льдинах. Состояние спасенных удовлетворительное, медицинская помощь никому не потребовалась.

"АН" писали, что чуть ранее поступила информация о спасении 280 рыбаков. Всего для спасения оказавшихся в бедственном положении рыбаков-любителей было привлечено около 40 человек, 11 плавсредств и вертолет МЧС.

Напомним, информация о льдине с рыбаками, отколовшейся от берегового припая в Долинском районе неподалеку от села Взморье, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в полдень воскресенья по местному времени (05:00 по Москве) от очевидцев.

Оперативные данные космического мониторинга показали, что через 2,5 часа дрейф льдины в открытое море практически прекратился, поскольку она уперлась в плотную шугу и ледовые поля в 500-600 метрах от берега.