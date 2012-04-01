На Варшавской улице в Петербурге сгорели 10 машин

В Петербурге около 13 часов пожарные по номеру сложности 1-бис тушили пожар у дома 22 по Варшавской улице.

Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МЧС по Петербургу, общая площадь возгорания составила 40 кв.метров. На стройплощадке огнем уничтожены два контейнера со строительными материалами. Сгорели полностью 10 автомобилей, еще 7 машин получили «незначительные повреждения».

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.