На Варшавской улице в Петербурге сгорели 10 машин
1 апреля 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге около 13 часов пожарные по номеру сложности 1-бис тушили пожар у дома 22 по Варшавской улице.
Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МЧС по Петербургу, общая площадь возгорания составила 40 кв.метров. На стройплощадке огнем уничтожены два контейнера со строительными материалами. Сгорели полностью 10 автомобилей, еще 7 машин получили «незначительные повреждения».
Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.