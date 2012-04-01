Спасены уже 280 рыбаков из 400 с дрейфующей льдины у берегов Сахалина

На Сахалине около 280 человек - большинство рыбаков, находившихся на дрейфующей в воскресенье в Охотском море льдине у берегов острова, уже доставлены на берег, спасательная операция продолжается.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области, с льдины сняты с уже 280 человек, 100 из них эвакуированы вертолетом Ми-8 МЧС, остальные доставлены на берег лодками спасателей, передает ИТАР-ТАСС. На льдине, дрейфование которой остановлено ледяной шугой в полукилометре от берега, остаются еще чуть более 100 человек. Состояние людей удовлетворительное, медицинская помощь им не требуется, отметили в МЧС.

"АН" писали, что чуть ранее спасатели МЧС отчитались о спасении 195 рыбаков, в том числе, около 60 человек с использованием вертолета МСЧ. всего для спасения оказавшихся в бедственном положении рыбаков-любителей привлечено около 40 человек, десять плавсредств и вертолет МЧС.

Напомним, информация о льдине с рыбаками, отколовшейся от берегового припая в Долинском районе неподалеку от села Взморье, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в полдень воскресенья по местному времени (05:00 по Москве) от очевидцев.