Около 200 рыбаков из 400 спасено с дрейфующей в Охотском море льдины

На Сахалине 195 рыбаков спасено с дрейфующей в Охотском море льдины, в том числе, около 60 человек с использованием вертолета МСЧ. Оторвавшуюся льдину, на которой первоначально находилось около 400 человек, остановило в 500-600 метрах от берега поле ледяной шуги.

Состояние спасенных удовлетворительное, медицинская помощь никому не потребовалось. Проведение спасательной операции значительно осложняется неблагоприятной погодой, передает ИТАР-ТАСС. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС России, толщина льдины достигает одного метра, ее дальнейшее продвижение в сторону Охотского моря маловероятно.

"АН" писали, что всего для спасения оказавшихся в бедственном положении рыбаков-любителей привлечено около 40 человек, десять плавсредств и вертолет МЧС.

Напомним, информация о льдине с рыбаками, отколовшейся от берегового припая в Долинском районе неподалеку от села Взморье, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в полдень воскресенья по местному времени (05:00 по Москве) от очевидцев.