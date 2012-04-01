80 рыбаков из 400, унесенных на льдинах в море, спасено на Сахалине (ВИДЕО)

В Сахалинской области к 14:30 по местному времени спасены 80 рыбаков из четырёх сотен, унесенных на льдине в море в Долинском районе острова. Состояние людей удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Операция по спасению людей продолжается.

"АН" писали, что в полдень воскресенья по местному времени (5 утра мск) поступила информация от очевидцев о том, что в районе села Взморье на юге острова Сахалин оторвалась льдина с 400 рыбаками, которую уносит в море.

В целях координации сил и средств в ЦУКС Главного управления создан оперативный штаб, на место происшествия убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области, выехали спасатели поисково-спасательного отряда имени В. Полякова, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Долинского района, сотрудники полиции, добровольные помощники, передает ИТАР-ТАСС.

Всего к спасению людей привлечено 22 человека и 10 плавсредств. В 13.35 по местному времени из аэропорта Хомутово вылетел вертолет Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России.