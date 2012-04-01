400 рыбаков на льдине уносит в море на юге Сахалина

На юге Сахалина МЧС пытается спасти около 400 рыбаков-любителей. В полдень воскресенья по местному времени (5 утра мск) поступила информация от очевидцев о том, что в Долинском районе оторвалась льдина с рыбаками, которую уносит в море.

В готовности к вылету из аэропорта Хомутово находится вертолет МЧС.



"В Долинском районе в районе села Взморье оторвало от припая льдину, на ней находится около 400 человек. Льдина отошла от припая в море на 500-600 метров", - сообщил редставитель МЧС, передает Интерфакс.

При ГУ МЧС создан оперативный штаб, на место происшествия направлена оперативная группа, спасатели, сотрудники местной полиции и добровольные помощники.