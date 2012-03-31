В результате пожара на Варшавской сгорели 10 машин, 7 - повреждены

Сегодня пожар на Варшавской улице, 22, был потушен. По уточненным данным, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На строительной площадке огнем уничтожены два контейнера со строительными материалами.

Также сгорели 10 автомобилей, находившиеся в непосредственной близости к месту происшествия. Еще 7 транспортных средств получили повреждения.



Ранее «АН» писали: В Петербурге горит стройплощадка по адресу: Варшавская улица, 22.



