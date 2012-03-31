Экипаж восстановил управление круизным лайнером "Азамара Квест", который после аварии лег в дрейф у берегов Филиппин. В субботу вечером лайнер продолжил путь в малайский порт Сандакан.



"Азамара Квест", на борту которого находятся около тысячи человек, совершал 17-дневный круиз по Юго-Восточной Азии. 26 марта лайнер вышел в путь из Гонконга. Затем он сделал остановку в Маниле и 29 марта направился в сторону Сандакана.

Вечером в пятницу, 30 марта, в машинном отделении судна произошел пожар. По последним данным, пять членов экипажа отравились угарным газом, один из них нуждается в госпитализации. Кроме того, огонь повредил два двигателя, поэтому управление лайнером было потеряно. В течение субботы "Азамара Квест" дрейфовал в море Сулу между Филиппинами и Малайзией, но к вечеру бортовым инженерам удалось починить двигатели.

Компания Azamara Club Cruises, управляющая аварийным лайнером, уже объявила об отмене оставшейся части круиза ("Азамара Квест" должен был посетить несколько мест в Индонезии и 12 апреля прибыть в Сингапур). Руководство фирмы пообещало пассажирам возместить убытки. В будущем клиенты Azamara Club Cruises смогут отправиться в новый круиз по билетам за прерванный рейс.

Всего на борту "Азамара Квест" находятся 590 пассажиров и 411 членов экипажа. Среди пассажиров лайнера, по данным Российского союза туриндустрии, оказались двое россиян.

