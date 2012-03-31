На станции московского метро "Университет" сегодня вечером завязалась массовая драка между болельщиками футбольных клубов "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва).



Группа фанатов из Санкт-Петербурга, состоящая примерно из 100 человек, преимущественно крупных мужчин, спустилась по эскалатору и стала избивать случайных встречных со спартаковской символикой, среди которых было много девушек и подростков. Из следующего прибывшего поезда высыпала толпа болельщиков красно-белых и вступила в потасовку.

Драка продолжалась около 10 минут. Движение поездов было приостановлено. На платформе лежали несколько человек с окровавленными лицами. Сотрудников полиции на станции метро видно не было.

В Москве на стадионе "Лужники" скоро состоится матч 37-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Зенит". Начало встречи - 18:00 мск.



