На Варшавской в Петербурге горит стройплощадка
31 марта 2012, 13:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге горит стройплощадка по адресу: Варшавская улица, 22. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Пожару присвоен номер сложности 1-бис. На место уже выехали пожарные расчеты и начали тушение.
По словам жительницы одного из домов на Новоизмайловском проспекте Лины Кузнецовой, в квартире чувствуется острый запах гари. «Если открыть форточку, то совсем невозможно дышать», - сообщила Кузнецова.