На Варшавской в Петербурге горит стройплощадка

В Петербурге горит стройплощадка по адресу: Варшавская улица, 22. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.



Пожару присвоен номер сложности 1-бис. На место уже выехали пожарные расчеты и начали тушение.

По словам жительницы одного из домов на Новоизмайловском проспекте Лины Кузнецовой, в квартире чувствуется острый запах гари. «Если открыть форточку, то совсем невозможно дышать», - сообщила Кузнецова.