Акула растерзала дайвера на глазах его брата у берегов Австралии

Четырехметровая акула растерзала мужчину, когда погибший с братом плавали под водой у берегов юго-западной Австралии. Это происшествие - четвертое смертоносное нападение акул в водах Австралии с сентября 2011 года.



По словам брата погибшего, длина морской хищницы составила четыре метра, передает Би-Би-Си. Местные чиновники заявили, что следы укусов на теле убитого помогут определить тип акулы, растерзавшей его.

В среднем в результате нападения акул у берегов Австралии ежегодно погибает один человек.