Последняя пакость"Ланта-тур вояж": на борту аварийного судна - россияне
31 марта 2012, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
У берегов Филиппин на борту круизного лайнера Azamara Quest, дрейфующего после вчерашнего пожара, находятся два россиянина, сообщила в субботу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По данным Тюриной, семейная пара россиян приобрела тур на этот круиз в компании "Ланта-тур вояж", которая 27 января объявила о своей финансовой несостоятельности, передает Би-Би-Си.
"АН" писали, что 11-палубный круизный лайнер Azamara Quest лег в дрейф у берегов Филиппин 30 марта после пожара, приведшего к отключению двух из его двигателей.
Quest Azamara плыл из Манилы в малайзийский порт Сандакан. В настоящее время он дрейфует в 140 км к юго-западу от Филиппин. Во время пожара, ранения получил один из членов экипажа, ни один из пассажиров лайнера не пострадал.
Береговая охрана Филиппин отправила к дрейфующему лайнеру спасательное судно. Также свой буксир к кораблю направил оператор судна - Royal Caribbean International.
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