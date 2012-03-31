У берегов Филиппин на борту круизного лайнера Azamara Quest, дрейфующего после вчерашнего пожара, находятся два россиянина, сообщила в субботу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По данным Тюриной, семейная пара россиян приобрела тур на этот круиз в компании "Ланта-тур вояж", которая 27 января объявила о своей финансовой несостоятельности, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что 11-палубный круизный лайнер Azamara Quest лег в дрейф у берегов Филиппин 30 марта после пожара, приведшего к отключению двух из его двигателей.

Quest Azamara плыл из Манилы в малайзийский порт Сандакан. В настоящее время он дрейфует в 140 км к юго-западу от Филиппин. Во время пожара, ранения получил один из членов экипажа, ни один из пассажиров лайнера не пострадал.

Береговая охрана Филиппин отправила к дрейфующему лайнеру спасательное судно. Также свой буксир к кораблю направил оператор судна - Royal Caribbean International.