На юге Москвы трезвый полицейский в форме переломал пешеходу ноги

На юге Москве в Северном Орехово-Борисово сотрудник столичной полиции на личном автомобиле в субботу утром сбил пешехода, не справившись с управлением. Пострадавший - мужчина 1955 года рождения - госпитализирован с переломом голени.

Ехавший на работу на личной автомашине, полицейский в форме совершил наезд на пешехода в Шипиловском проезде, по данным ГУ МВД.

По предварительным данным, сотрудник полиции не справился с управлением на скользкой дороге, после чего машину вынесло на тротуар, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, передает Интерфакс.

По данным ГУ МВД, в момент аварии полицейский был трезв. По факту произошедшего начата служебная проверка.