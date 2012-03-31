На Даниловской набережной автомобиль Daewoo Nexia упал в Москва-реку

В столице сегодня утром около 08:00 в Москву-реку, пробив заграждение, упал автомобиль Daewoo Nexia.

Водитель иномарки погиб. Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, после чего машина вылетела с проезжей части на тротуар, пробила ограждение и упала в реку.

Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего на берег, о помочь мужчине не удалось, передает Интерфакс. Водитель скончался. Специальный кран поднял Daewoo Nexia на берег.

На месте происшествия в настоящее время работают водолазы в поисках пассажиров, которые могли находиться в автомобиле.

Крупное ДТП произошло сегодя утром на северо-западе столицы на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД. В 06:45 столкнулись сразу пять автомобилей. В результате автоаварии погибли пять человек.