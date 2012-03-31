Круизный лайнер Azamara Quest терпит бедствие у берегов Филиппин

Возле берегов Филиппин дрейфует круизный лайнер Azamara Quest. В пятницу, 30 марта, на корабле возник пожар, который удалось потушить силами команды.

По предварительным данным, на борту может находиться около тысячи человек. Никто из пассажиров лайнера не пострадал. Из-за возгорания был поврежден двигатель судна Azamara Quest, заставив его лечь в дрейф к югу от столицы страны Манилы.

О причинах инцидента пока не сообщается, передакт ИТАР-ТАСС. Береговая охрана Филиппин начала спасательную операцию, направив к дрейфующему лайнеру свои катера.