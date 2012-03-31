ДТП, в котором погибли 5 человек, произошло из-за гололеда (ВИДЕО)
31 марта 2012, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Крупное ДТП сегодня утро в районе пересечения МКАД и Волоколамского шоссе произошло, по предварительным данным, из-за гололеда на проезжей части. Жертвами аварии стали пять человек. Пострадали три человека.
Они госпитализированы.
Также рассматриваются возможная версия дорожно-транспортного происшествия - превышение скорости. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Московские трассы утром заледенели после оттепели в пятницу. Синоптики призывали автомобилистов быть аккуратнее на дороге из-за гололедицы.
Движение на Волоколамском шоссе в настоящее время восстановлено в полном объеме.