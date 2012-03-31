На 77-м км трассы М-7 в Орехово-Зуевском районе в яму угодили 20 автомобилей

Более 20 легковых автомобилей получили повреждения, угодив в пятницу вечером в большую яму на трассе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья.

Яма образовалась на 77-м километре федеральной трассы М-7 (Волга), перед деревней Ожерелки. В яму, которая образовалась на левой полосе трассы, в темноте попадают автомобили, получая повреждения: у машин гнутся и отлетают диски, рвутся покрышки, передает РИА Новости.

В пятницу вечером, по словам очевидцев, на обочине стояли более 20 легковых машин.На место происшествия выезжали автоинспекторы.