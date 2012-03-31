В Москве на пересечении Волоколамки и МКАД столкнулись 6 машин, есть жертвы
31 марта 2012, 08:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня утром крупное ДТП произошло на северо-западе столицы на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД. В 06:45 столкнулись сразу пять автомобилей. В результате автоаварии погибли пять человек.
Три человека пострадали, передает ИТАР-ТАСС. Пострадавшие госпитализированы в больницы с ранениями различной степени тяжести.На месте аварии находятся несколько бригад "скорой помощи" и спасатели МЧС.
По предварительной версии, к ДТП привели скользкая обледенелая дорога и несоблюдение водителями скоростного режима. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства тяжелой аварии.