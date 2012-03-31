Полиция проверяет обстоятельства гибели Леонида Шебаршина

В Москве полиция проверяет обстоятельства гибели бывшего начальника советской внешней разведки Леонида Шебаршина. 77-летний мужчина накануне был найден застреленным в своей квартире в доме № 54 на 2-ой Тверской-Ямской в центре столицы.

Рядом с телом обнаружен пистолет. Скорее всего, генерал покончил с собой из-за тяжёлой болезни.

Бывший шеф советской разведки оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается в интересах следствия.

Соседка по дому Шебаршина рассказала, что в четверг генерал ей пожаловался, что у него совсем не видит один глаз, в в тот же день, но позднее, сообщил, что не чувствует ногу. По словам женщины, в пятницу она пыталась связаться с генералом, чтобы отвезти его в больницу. Соседка Шебаршина также рассказала, что супруга разведчика, которая была парализована семь с половиной лет, умерла семь лет назад, передает РИА Новости. «Он, видимо, понимая, что его, возможно, ждет та же участь, как человек военный, решил покончить с собой, не дожидаясь пока его самого парализует», — отметила собеседница.



На место происшествия накануне вечером приезжал лично начальник московской полиции Владимир Колокольцев. В конце 80-х Шебаршин возглавлял Первое управление КГБ, которое занималось разведывательными операциями за рубежом.

Бывший глава советской внешней разведки генерал-лейтенант Леонид Шебаршин окончил МГИМО. По данным из открытых источников, с 1962 года служил в 1-м Главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка). Работал в Индии, Иране, Пакистане, Афганистане.

В 1987 году назначен заместителем начальника ПГУ КГБ СССР, а в феврале 1989 года стал заместителем председателя КГБ СССР — начальником Первого главного управления КГБ. С 22 августа по 23 августа 1991 года он кратковременно занимал должность и.о. председателя КГБ СССР.20 сентября 1991 года уволился со службы. В декабре 1992 года в свет вышла его книга "Рука Москвы. Записки начальника советской разведки" с воспоминаниями об оперативной работе, куда вошли и ряд его дневниковых записей, заметки из путевых блокнотов.