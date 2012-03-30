На Сахалине трое пожарных, госпитализированных в среду вечером с отравлением хлором в Смирныховскую центральную районную больницу, в понедельник будут выписаны. Следствие ведет проветку обстоятельств происшествия.

"Пожарным проведена дезинтоксикационная терапия. Сегодня состояния здоровья их удовлетворительное. В понедельник выпишем их из больницы, и они смогут выйти на работу", - заявил заведующий терапевтическим отделением Смирныховской центральной районной больницы Виталий Роговцев, передает агентство "Интерфакс-Дальний Восток" .

Он также сообщил, что сотрудники полиции проводят по данному факту расследование. В частности, на исследование взяты пробы жидкости, разлитой в столовой на столе в пожарной части, которая, по мнению пожарных, и стала причиной их отравления.

Анализы крови пожарных взяты для уточнения диагноза. Но, как считает врач, ранее поставленный диагноз "отравление хлором", скорее всего, подтвердится.

"АН" писали, что на Сахалине в ночь на четверг семь сотрудников пожарной части поселка Смирных отравились парами хлорсодержащей бытовой жидкости "Доместос", разлитым на столе в бытовке. Трое из них госпитализированы.

По информации пострадавших, это мог сделать начальник пожарной части Николай Козинский – он подобное проделывал не раз.

В сахалинском следственном управлении и облпрокуратуре факт происшествия подтвердили, но детали не сообщают.