Все природные пожары в лесах Дальнего Востока потушены

На Дальнем Востоке действующих природных пожаров к ночи пятницы нет. Всего за сутки было здесь было зарегистрировано четыре серьёзных возгорания, но собственными силами лесоохраны они были потушены.

В Приморском крае горело три пожара на площади 35 га, в Еврейской автономной области - один на площади 10 га, отмечается в сообщении Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ), передает Интерфакс. Особый противопожарный режим введен в Надеждинском и Ханкайском районах Приморского края.

Для тушения привлекались 49 человек и 12 единиц техники от лесоохраны.