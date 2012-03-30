Покончивший с собой генерал Шебаршин не был одинок и болен

Сторож дома на 2-ой Тверской-Ямской, где жил экс-глава внешней разведки СССР генерал-лейтенант Леонид Шебаршин, рассказал, что в последний раз, когда он видел погибшего живым, тот был бодр и на здоровье не жаловался.

"АН" писали, что тело 77-летнего бывшего руководителя советской внешней разведки генерала Леонида Шебаршина было найдено в его квартире в пятницу. По сообщению СКР, он застрелился, предположительно, из наградного пистолета. В его квартире была обнаружена предсмертная записка.

Ранее ряд СМИ писал, что Шебаршин мог покончить с собой из-за болезни. СКР не исключает и версию убийства: в последние 20 лет генерал занимался бизнесом и писал мемуары.

"Я видел его 10 дней назад. Он был бодр и на вид вполне здоров. Да и мне он и не стал бы жаловаться на проблемы со здоровьем", - рассказал сторож, передает РИА Новости.

Он добавил, что в свои 77 лет Шебаршин нередко ездил за рулем своей машины.

"Летом он довольно часто ездил на дачу, сам, за рулем... К нему часто приходил внук, одинок он не был", - сказал мужчина.

Напомним, Леонид Владимирович Шебаршин родился в 1935 году в г.Москве в рабочей семье. Востоковед. Закончил МГИМО. Работал в дипломатическом ведомстве в отделе Юго-Восточной Азии. После окончания школы КГБ в 1962 году служил во внешней разведке, поднимаясь по карьерной лестнице. Работал в Пакистане и Индии.

В 1979 году назначен резидентом КГБ в Иране, где проработал до 1983 года. По возвращении из служебной командировки работал в Центре. Осенью 1983 года был назначен заместителем, а затем начальником информационно-аналитического управления ПГУ КГБ СССР.

В 1987 году Шебаршин становится замначальника внешней разведки. В этой должности работал до 1989 года. В 1989 году назначен начальником ПГУ КГБ СССР. Возглавлял ее до 1991 года.

В связи с разногласиями с бывшим Председателем КГБ Бакатиным генерал-лейтенант Шебаршин в 1991 году вышел в отставку и возглавил частную фирму. (Биография взята с сайта СВР РФ).