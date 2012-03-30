Второй за день пассажир бросился на рельсы в метро

Второй несчастный случай в московском метро произошел за сегодняшний день. На станции "Алексеевская" Калужско-Рижской линииметрополитена на рельсы упал человек.



Для того чтобы убрать упавшего с путей, с 18:53 до 19:07 снималось напряжение контактного рельса. Обстоятельства инцидента и в каком состоянии пострадавший уточняются.



Ранее сообщалось о трагическом инциденте на станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись на рельсы.