В Москве застрелился экс-глава советской внешней разведки Леонид Шебаршин

В центре Москве в пятницу из наградного пистолета в своей квартире застрелился бывший начальник первого главного управления КГБ СССР (службы внешней разведки) в 1989-1991 гг. генерал-лейтенант Леонид Шебаршин.

В пресс-службе ГУМВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения тела, передает РИА Новости. По данным пресс-службы, тело мужчины, 1935 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено в квартире по адресу: улица Вторая Тверская-Ямская, 54.

"Предположительно, он застрелился из наградного пистолета", - сказал источник.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В правоохранительных органах подчеркнули, что при расследовании этого происшествия будут проверяться все версии.

"Предположительно, он застрелился, но версия насильственной смерти также будет проверена", - добавил источник.

Леонид Владимирович Шебаршин родился в 1935 году в г.Москве в рабочей семье. В 1952 году он поступил в Институт востоковедения на индийское отделение. Изучал язык урду. В 1954 году Институт востоковедения был включен в состав МГИМО, который Шебаршин окончил в 1958 году.

В 1958 -1962 годах находился в служебной командировке в Пакистане в качестве переводчика посла. В 1959 году получил первый дипломатический ранг атташе посольства. С 1962 года работал в отделе Юго-Восточной Азии МИД СССР в должности 3-го секретаря.

В 1962 году был рекомендован для работы в разведке и в том же году поступил в 101-ю школу КГБ, которая готовила кадры для внешней разведки. По завершении обучения в 101-й школе направлен на работу в центральный аппарат разведки в отдел, занимающийся Юго-Восточной Азией.

В 1964-1968 годах вновь находился в служебной командировке в Пакистане по линии внешней разведки. Положительно себя зарекомендовал. Был направлен на учебу на курсы усовершенствования Краснознаменного института КГБ, готовившие руководящие кадры внешней разведки.

В 1970-1971 годах работал в центральном аппарате ПГУ КГБ СССР.

С 1971 по 1977 год находился в долгосрочной служебной командировке в Индии в качестве заместителя, а затем резидента внешней разведки.

До 1979 года работал в центральном аппарате разведки.

В 1979 году назначен резидентом КГБ в Иране, где проработал до 1983 года. По возвращении из служебной командировки работал в Центре. Осенью 1983 года был назначен заместителем, а затем начальником информационно-аналитического управления ПГУ КГБ СССР.

В 1987 году Шебаршин Л.В. становится замначальника внешней разведки. В этой должности работал до 1989 года. В 1989 году назначен начальником ПГУ КГБ СССР. Возглавлял ее до 1991 года.

В связи с разногласиями с бывшим Председателем КГБ Бакатиным генерал-лейтенант Шебаршин Л.В. в 1991 году вышел в отставку и возглавил частную фирму. (Биография взята с сайта СВР).