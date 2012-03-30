В Москве три пса угнали машину, устроили ДТП и скрылись

В Москве компания из трех собак угнала машину своего хозяина, устроила ДТП, а затем умудрилась скрыться с места происшествия. Об этом сообщается в пресс-релизе компании "АльфаСтрахование".



Происшествие случилось в середине марта, однако страховая компания, которая занималась изучением деталей инцидента, распространила информацию о нем только сейчас.

Хозяин оставил трех собак в заведенном автомобиле на стоянке торгового центра, а сам ушел по делам. Каким-то образом животные сумели привести машину в движение и проехали в ней несколько метров до ближайшего препятствия. Им оказался другой автомобиль.

Хозяйка пострадавшего автомобиля вышла из торгового центра и увидела случившееся. Девушка бросилась к машине, врезавшуюся в ее авто, открыла дверь и обнаружила в водительском кресле трех лаявших псов.

Потрясенная девушка, когда немного пришла в себя, решила снять на камеру мобильного телефона и собак, и последствия того, что они устроили. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. Для составления протокола о необычной автомобильной аварии они пригласили девушку в служебный автомобиль.

Когда протокол был составлен, хозяйка поврежденного автомобиля и сотрудники ГИБДД отправились на место аварии, но машины с собаками там они уже не увидели. Оказалось, во время заполнения документов специалистами псы сумели скрыться с места ДТП. Но уехать далеко у них не вышло - машину с собаками нашли неподалеку, сообщает Лента.ру.

Как хозяин собак отреагировал на произошедшее, не уточняется. Известно, что собачье ДТП было признано страховым случаем. Размер компенсации, полученной девушкой, не указывается.



