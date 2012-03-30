В Подольском районе Подмосковья перевернулся пассажирский автобус

В Московской области пассажирский автобус опрокинулся на бок. Инцидент произошел в Подольском районе Подмосковья. В результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло на автодороге Ознобишино-Красное около 8.30.

По неустановленным причинам рейсовый автобус ПАЗ опрокинулся набок при повороте на дом отдыха в деревне Шаганино, передает РИА «Новости». В результате пострадали две женщины. Одна из них была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. В настоящее время полицейские устанавливают причины ДТП.