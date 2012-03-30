Мавроди опроверг сообщения о своем задержании

Основатель МММ Сергей Мавроди опроверг заявление бывших адвокатов, согласно которому он задержан по делу о неуплате штрафов. 30 марта на сайте Мавроди появилось соответствующее видеообращение основателя финансовых пирамид.

"Ничего я не задержан", - заявил Мавроди. "Адвокаты эти мои - твари конченые. Мрази. Это чистой воды провокация вообще. Как бы в отместку, наверное, что их выгнали", - подчеркнул создатель МММ, обвиняемый в неуплате налогов. Ранее о задержании Мавроди сообщил адвокат Олег Целевич.