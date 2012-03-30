Основателя МММ Сергея Мавроди задержали сотрудники полиции

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди задержан и в ближайшее время будет доставлен на заседание суда по делу о неуплате налогов. Мавроди был задержан полицией в пятницу, 30 марта.

Об этом сообщил один из адвокатов Мавроди Олег Целевич. "По имеющейся у меня информации, он действительно задержан, произошло это сегодня", - цитирует защитника РИА Новости. Он отметил, что основатель МММ будет доставлен в мировой суд номер 363 Хамовнического района Москвы. "Это будет в рамках того привода, который оформлен на сегодняшнее число по одному из административных дел в отношении Сергея Пантелеевича", - сказал Целевич.