В Хакасии расследуют дело о гибели месячного мальчика в поликлинике

В Абакане месячный ребенок погиб в детской поликлинике. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как отмечает Следственный комитет РФ, инцидент произошел 1 марта 2012 года.

Местная жительница доставила в детскую поликлинику своего месячного мальчика. Его состояние здоровья резко ухудшилось. У ребенка, как сообщает СК РФ, появилась рвота, он стал отказываться от приема пищи, передает РБК. Врачи поликлиники попытались оказать ребенку медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.