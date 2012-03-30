В Петербурге и Ленинградской области накануне покончили с собой двое мужчин

Как передает АН «Оперативное прикрытие», около 11.30 в своей квартире дома 2 по Ропшинскому шоссе в Петродворце выстрелил себе в голову из охотничьего ружья «Сайга-410» 32-летний петербуржец. У него имелось разрешение на оружие.



Около полуночи в деревне Курба Подпорожского района Ленобласти, у дома 5 по Молодежной улице, покончил с собой 29-летний местный житель. Он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья ТОЗ-34. Как выяснилось, оружие принадлежит другому жителю деревни, 33-летнему мужчине.