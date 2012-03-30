В Турции перевернулся автобус с туристами из Ирана

В Турции произошла автомобильная авария с участием автобуса с туристами из Ирана. Автобус следовал из Стамбула в Иран. В результате не менее четырех человек погибли и 24 получили травмы.

Авария произошла в пятницу. Автобус перевернулся у населенного пункта Нене Хатун в провинции Эрзурум на востоке страны, передает РИА Новости. Причины аварии неизвестны. Пострадавшие пассажиры были доставлены в ближайшие больницы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.