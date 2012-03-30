Под Петербургом на химпредприятии произошел взрыв

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», сегодня в полночь в районе железнодорожной станции «Капитолово» (Всеволожский район Ленобласти), на территории ФГУП ОЗ «РНЦ прикладной химии», в одноэтажном кирпичном здании площадью 146 кв.м. во время технологического процесса перемешивания смол для спецпродукции по непонятной причине произошел взрыв установки по перемешиванию эпоксидной смолы.



По данным Агентства, указанное здание арендует ЗАО "Химэкс-2". В результате взрыва здание разрушено, пострадали сотрудники указанного предприятия. Мастер смены, 47-летний петербуржец и старший аппаратчик – 45-летняя жительница Северной столицы с термическими ожогами лица и рук, в удовлетворительном состоянии госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.