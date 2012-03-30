Аршавин после ДТП разобрался с виновником на месте

После сегодняшнего ДТП, в которое попал Андрей Аршавин на проспекте Энгельса, стороны решили не вызывать сотрудников ГИБДД, а разобрались на месте.



По словам очевидцев, сотрудников магазина, расположенного неподалеку от места событий, авария была очень незначительной. ВАЗ четырнадцатой модели догнал БМВ Андрея. В итоге на иномарке оказался чуть поцарапан задний бампер, а на жигулях разбита фара. Мужчины-водители решили не ждать сотрудников ГИБДД, а разъехались.



Отметим, что Андрей помимо игровой карьеры строит и свой бизнес. Он – совладелец фирмы, торгующий элитными немецкими иномарками. Судя по всему, вопрос ремонта автомобиля для него заранее решен. Потому обошлось без денег. Футболист простил нерасторопного водителя.



КСТАТИ:

Андрей уже был участником дорожного происшествия. Это случилось в Англии, когда форвард выступал за лондонский "Арсенал". ДТП тоже получилось не самым серьезным. Вины капитана сборной не было и в том случае.