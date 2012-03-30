Мать убитой Ани Шкапцовой призналась в сокрытии преступления

Мать убитой в Брянске девятимесячной девочки Светлана Шкапцова после четырехчасового допроса призналась, что ее сожитель, отец Анечки, убил дочку об угол кровати. Тело девочки на следующий день сожгли.

Отец убил беспомощную малышку еще 2 марта. "Второго марта ребенок был убит об угол кровати, а 3 марта его вроде бы сожгли", - сказала 19-летняя Шкапцова.

11 марта злодеи устроили "спектакль". Мать девочки сообщила, что зашла в магазин, а выйдя, не нашла коляску с ребенком. Были организованы крупномасштабные поиски, три недели малышку искали тысячи человек.

Сегодня стало известно, что ребенок убит. В преступлении подозревается сожитель ее матери. Александр Кулагин дал признательные показания. Тело ребенка пока не найдено. Шкапцова дала признательные показания накануне вечером."Четыре часа ее кололи, она призналась", - рассказал представитель в Брянской прокуратуре.

По словам следователей, поняв, что он натворил, Кулагин разработал детальный план, как замести следы. 4 марта он вывез тело младенца из Брянска и заставил гражданскую жену инсценировать похищение. Кулагин продумал все до мелочей. Поскольку он работал вахтовым методом в Москве и регулярно отлучался надолго из дома, ему не составляло труда обеспечить себе алиби.

Вечером 10 марта он уехал в столицу, но уже 11 вернулся. В этот день Светлана, как и было условлено заранее, оставила пустую коляску рядом с зоомагазином, а Кулагин похитил ее и бросил в подъезде дома неподалеку. Александра сотрудники МУР задержали на улице Космонавта Волкова в Москве, где он работал охранником в одном из проектно-исследовательских институтов. Подозреваемый был сначала доставлен в главк на Петровку, 38, а позднее передан брянским коллегам.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов требует пожизненного наказания убийце ребенка. Астахов считает, что после этой истории при исчезновении детей первыми подозреваемыми во многих случаях станут родители. "Необходимо срочно принимать государственные меры по профилактике детского и семейного неблагополучия. Тысячи семей в опасном положении", - уточнил омбудсмен.