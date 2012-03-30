В Красноярске женщина нашла в лифте 500 бриллиантов
30 марта 2012, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Красноярске местная жительница обнаружила в лифте пакет с 500 бриллиантами. Полиция ищет владельца драгоценностей. Инцидент произошел в жилом доме Железнодорожного района Красноярска.
Женщина нашла пакет, в котором при пересчете обнаружено 476 небольших камней. По предварительной оценке, камни являются бриллиантами, передает РИА Новости. Содержимое пакета было направлено на экспертизу с целью получения официального заключения относительно стоимости камней.