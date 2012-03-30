Подозреваемый в убийстве Ани Шкапцовой сознался, что убил малышку
30 марта 2012, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки Ани Шкапцовой Александр Кулагин, сожитель матери ребёнка, был задержан накануне в Москве. Он во всем сознался.
По версии следствия, Кулагин убил малышку во время ссоры с 19-летней Светланой Шкапцовой. После убийства он инсценировал похищение девочки, в чем ему активно помогала мать Анечки.
Сейчас Кулагина допрашивают следователи. Тело убитой девочки пока не найдено.
По неподтвержденной пока информации, злоумышленник попытался сжечь тело ребенка в лесу. Напомним, сообщение о краже ребенка поступило 11 марта. Все эти дни малышку искали тысячи полицейских и волонтеров.