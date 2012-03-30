В Башкирии сгорел частный дом, погибли 4 человека

В Башкирии произошел пожар в жилом доме в селе Архангельское. В результате погиби четыре человека, в том числе двое детей. Пожар разгорелся в частном жилом бревенчатом доме на улице Пушкина, 2.

По данным МЧС России, пожар произошел в четверг в 14.50 по московскому времени. В ходе ликивдации огня пожарные обнаружили тела квартиросъемщицы 1976 года рождения и ее 46-летнего гражданского мужа. Также были найдены тела двух детей - трехлетнего сына женщины и двухлетней девочки, дочери гостивших у хозяев друзей семьи из соседней деревни, передает РИА Новости. Также пострадал еще один мужчина, 1965 года рождения, гостивший у знакомых. В результате пожара он получил термические ожоги II, III степени 30% поверхности тела.