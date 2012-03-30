В Томске легковушка сбила мать с тремя детьми. Авария произошла в тот момент, когда женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадала мать и ее трехлетний сын.

По информации ГИБДД, ДТП произошло около 10.00 (07.00 мск) в четверг, 29 марта. Объезжая поворачивавший на перекрестке автомобиль, водитель Mazda, совершил наезд на четырех пешеходов. На руках женщина несла грудного ребенка. Автомобиль совершил наезд на нее, она успела откинуть ребенка, передает РИА Новости. Стаж водителя иномарки - полтора года. В результате были госпитализированы мать и ее трехлетний сын.