9-месячную девочку из Брянска, которую искали с 11 марта, убил сожитель матери

Следователи раскрыли похищение 9-месячной девочки - Анечки Шкапцовой, которую с 11 марта искали в Брянске. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что ребенок был убит еще до "похищения".

В убийстве девочки подозревается сожитель ее матери 19-летней Светланы Шкапцовой 31-летний Александр Кулагин. Следователи установили, что сожитель Светланы Шкапцовой убил малышку во время ссоры с женщиной.

Мать Анечки он заставил помочь ему "замести следы". Злоумышленники, чтобы сокрыть злодеяние устроили "похищение" Анечки. Сейчас Кулагина допрашивают следователи.

Тело убитой девочки пока не найдено. По неподтвержденной пока информации, злоумышленник попытался сжечь тело ребенка в лесу.

Напомним, коляска с девочкой пропала 11 марта около 17.30 мск у зоомагазина на улице Пушкина в Володарском районе Брянска. Мать девочки зашла в магазин, а выйдя оттуда, не нашла коляску. В поисках девочки были задействованы более тысячи полицейских и волонтеры.