Горячий финский капитан снёс контейнеровозом железнодорожный мост в Дании

На севере Дании прервано железнодорожное сообщение после того, как финский контейнеровоз "Рамона" минувшей ночью врезался в перекрытие моста. Судно снесло виадук, который связывал города Ольборг и Линдхольм над заливом Лимфьорден в Западной Ютландии.

Инженеры Датской компании по эксплуатации железных дорог утверждают, что ремонтные работы займут не менее полугода, и все это время пассажирам придется пользоваться автобусным транспортом в объезд фьорда, отмечает ИТАР-ТАСС. Виадук был главной транспортной магистралью, связывающей север страны с остальной ее частью.

Капитан заметил в последний момент, что центральная часть моста не была поднята, чтобы обеспечить проход судна, и, хотя был дан "полный назад", это уже не могло остановить контейнеровоз.

Капитан судна был трезв. Об этом сообщила в четверг местная полиция. Предполагается, что несчастный случай произошел в результате помех связи.

Контейнеровоз "Рамона" длиной 75 метров повреждений не получил, однако, встал на якорь в порту Ольборга из-за начавшегося следствия, которое должно определить причины аварии. Размер понесенного ущерба пока неизвестен.