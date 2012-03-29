В Донецке умерла жертва николаевских насильников Оксана Макар

В Донецке сегодня скончалась жертва резонансного преступления в Николаеве Оксана Макар. Девушка умерла на 19-м году жизни в ожоговом центре.

Руководитель Донецкого ожогового центра Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака Эмиль Фисталь рассказал: «У нее очень пострадали легкие. Когда мы диагностировали рентгенологически, там практически легочной ткани жизнеспособной не было…и не случайно она была на искусственной вентиляции и не случайно мы пытались уйти от искусственной вентиляции и не получалось, потому что было истощение и легочно-сердечной и сердечной системы и легочно-дыхательной системы. И отек мозга и все это вместе. К сожалению, произошло то, что должно было произойти, может быть, даже сразу».

«Аргументы недели - Крым» сообщали, что 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю Оксану Макар и изнасиловали, после чего, чтобы спрятать следы преступления, попытались сжечь. Брошенная на улице девушка в мороз несколько часов пролежала на асфальте. Все подозреваемые задержаны.