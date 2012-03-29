Учеников школы N1908 в Жулебино эвакуируют из-за пожара

В Москве учеников и персонал школы N1908 в Жулебино эвакуируют из-за пожара. На место происшествия уже прибыли пожарные и спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Причины пожара выясняются, сообщает ИТАР-ТАСС.

Средняя общеобразовательная школа N1908 была открыта в 1995 году. В школе с пятого класса открыты гимназические классы с углубленным изучением русского языка и литературы, истории, иностранных языков, информатики.

В школе также действуют ансамбль танца "Русские узоры", оркестр народных инструментов "Рябинушка", театральная школа-студия "Браво", инструментальный ансамбль, секции дзюдо, самбо и тенниса.