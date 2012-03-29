В Москве 45-летняя женщина покусала полицейских при задержании в кафе

В Москве 45-летняя женщина при задержании покусала полицейских. Стражи порядка пострадали, у них ушибленные и укушенные раны головы и рук. Трое жителей Западного округа столицы — мать, дочь и их знакомый отдыхали в кафе, выпивали.

После чего в ходе словесной перепалки у женщины-матери возник конфликт с посетителями кафе, отдыхающими за соседними столиками. Но мирно не договорились, словесная перепалка переросла в драку.

Представитель ГУ МВД России по Москве сообщил, что в ночь на четверг в 0:15 в службу "02" поступило сообщение о драке в одном из кафе Западного округа столицы. Стражи порядка прибыли по вызову, разобрались в ситуации. Полицейские задержали женщину.

При доставлении в отдел полиции она оказала сопротивление. В результате "сотрудникам полиции были причинены ушибленные и укушенные раны головы и рук". По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все подробности инцидента.