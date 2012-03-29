Журналистку обнаружили мертвой в съемной квартире
29 марта 2012, 11:23 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Киеве в среду, 28 марта, в квартире была обнаружена мертвой журналистка Ярослава Мациевская - сотрудница телеканала СТБ. О скоропостижной смерти девушки первыми узнали ее коллеги.
Они забили тревогу после того, как Мациевская не вышла на работу. Ярослава жила в съемной квартире. По предварительной версии девушка скончалась из-за сердечной недостаточности.
По данным следствия, в квартире был идеальный порядок и следов борьбы обнаружено не было, сообщает news.bcm.ru. Следствие предположило, что Мациевская умерла из-за проблем со здоровьем. Сейчас обстоятельства смерти Ярославы Мациевской выясняются.