Кингисепский таможенник «таранил» эстонский грузовик

Серьезное ДТП с участием сотрудника Кингисеппской таможни произошло 27 марта. В результате инспектор МАПП «Ивангород» оказался в больнице с сотрясением мозга и множественными травмами.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», примерно в 21:15 при следовании с работы домой на личном автомобиле Rover 27-летний инспектор отдела специальных таможенных процедур МАПП «Ивангород» совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с эстонскими номерами, Это произошло возле деревни Комаровка (146 км трассы «Санкт-Петербург – Таллинн»).



После аварии таможенник бригадой «скорой помощи» был доставлен в приемный покой больницы Ивангорода, где ему поставлен предварительный диагноз: «сотрясение головного мозга, ушибленные раны правой и левой голени, ушибленная рана в области лба и множественные ушибы лица». В настоящее время инспектор находится в ЦРБ г. Кингисеппа, состояние его здоровья удовлетворительное.



Проверку обстоятельств ДТП проводит подразделение ГИБДД.