Аварийную посадку в Пулково совершил самолёт, у которого отказал двигатель

В аэропорту Санкт-Петербурга в четверг утром аэробус из Новосибирска с 93 пассажирами на борту аварийно приземлился в Пулково только с одним работающим двигателем. Пострадавших нет.

Во время полета у самолета А-319 отказал один из двигателей, в результате самолет был вынужден садиться, сообщил источник в авиадиспетчерских службах аэропорта, передает Интерфакс. Он благополучно совершил посадку в Пулково в 07:54 мск. Он добавил, что на борту самолета находилось 93 пассажира, никто не пострадал.

"АН" писали, что ранее в четверг стало известно, что в аэропорту Саратова из-за отказа двигателя пассажирский лайнер компании СарАвиа Як-42 совершил вынужденную посадку.