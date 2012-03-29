В Приамурье в связи с гибелью офицера возбуждено дело, солдату грозит до 5 лет

В Приамурье уголовное дело возбуждено в отношении солдата в связи с гибелью комбата Сергея Солнечникова во время учений.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Майор Сергей Солнечников погиб в среду, 28 марта. Во время выполнения упражнения по метанию гранат произошла нештатная ситуация. Граната после броска Журавлева попала в насыпь на наружной стороне окопа.

Майор подскочил к рядовому, оттолкнул его в сторону и накрыл снаряд собой. В результате разрыва гранаты комбат получил многочисленные ранения и скончался в больнице.

В воинской части сегодня проводятся оперативно-следственные действия. Об обстоятельствах ЧП следовали допрашивают руководителя учений, а также военнослужащих, находившихся неподалеку от места трагедии. Тело офицера направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, передает РИА Новости.

Военный прокурор Белогорского гарнизона Дмитрий Краснопевцев сообщил: "Ни о каких результатах пока говорить не приходится. Дело только в начальной стадии расследования, и им занимается следствие. Мы проводим свою проверку по обеспечению безопасности военного состава во время учений".

Сергей Солнечников родился в Волгоградской области. В 2003 году закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи имени маршала войск связи Пересыпкина. В Белогорском батальоне связи прослужил около семи лет. Офицер погиб на 32-м году жизни.