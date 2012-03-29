В Подмосковье задержан лидер международной экстремистской организации Шайхаев

Сегодня стало известно о задержании главаря преступной группы, напавшей на кассу строительной компании в подмосковных Химках месяц назад. Задержан 40-летний Рамзан Шайхаев по кличке "Абдулла".

Он является неформальным религиозным лидером международной экстремистской организации "Ат-Такфир-Валь-Хиджра". Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев уточнил, что Шайхаев - уроженец Чечено-Ингушской АССР- является неформальным религиозным лидером и идеологическим приверженцем запрещенной Верховным судом РФ международной экстремистской организации "Ат-Такфир-Валь-Хиджра".

По словам Гильдеева, добытые преступным путем денежные средства предназначались для финансирования незаконных бандформирований на территории РФ.

Источник в правоохранительных органах БалтИнфо сообщил, что Шайхаев сразу после налета в Химках, за которыми наблюдал со стороны, сумел скрыться с места происшествия, а позже выехал из столичного региона на родину. Накануне он вернулся в Москву и был задержан при выходе с поезда оперативниками МВД и ФСБ.